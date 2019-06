Milan, Lovren si raffredda: Kabak adesso è il primo obiettivo

Il Milan ha deciso di mollare la pista Lovren per puntare deciso su Ozran Kabak, difensore centrale di proprietà dello Stoccarda che ha una clausola rescissoria da 15 milioni di euro. I rossoneri vorrebbero anticipare la concorrenza di Porto e Monaco per evitare di perdere il giocatore come accaduto con Sensi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.