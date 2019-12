© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se da una parte la posizione di Boban in casa Milan è più solida grazie alla stima riposta in lui da parte di Elliott, quella di Paolo Maldini è decisamente più delicata. All'ex difensore viene imputata la responsabilità di scelte di mercato che non hanno fin qui pagato. Il tempo delle rivoluzioni non è ancora arrivato perché ora è il tempo dell'unità, ma a fine stagione le cose potrebbe radicalmente cambiare. Ancora una volta. A riportarlo è Il Corriere della Sera.