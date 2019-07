L'estate del Milan non è ancora decollata del tutto. I rossoneri hanno chiuso i colpi relativi a Theo Hernandez e Rade Krunic, sono vicinissimi all'acquisto di Bennacer, ma hanno anche ricevuto tanti no: da Sensi a Torreira, fino a Ceballos e Veretout. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sono comunque tre i ruoli dove il Milan dovrà intervenire: difensore centrale, mezzala e regista.

Niente prestiti - La cosa certa sembra essere quella relativa agli acquisti a titolo definitivo. Boban ha affermato di voler investire bene per costruire qualcosa di importante e visto che negli ultimi 10 anni 21 giocatori su 25 non sono stati riscattati la società non vorrebbe giocatori in prestito.