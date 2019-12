Milan, Massara: "Non c'è una trattativa vera e propria per Ibrahimovic"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il d.s. rossonero Frederic Massara è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Bologna-Milan: "È una partita importante perché potrebbe rappresentare un momento di svolta, di continuità, di cui abbiamo bisogno. Sarà una partita difficile, ma siamo pronti. Ibrahimovic? Non ci sono aggiornamenti, non c'è una trattativa in corso. È un momento di riflessione per lui, il Milan sta valutando cosa vorrà fare, noi siamo qui in attesa". Poi un commento sulla situazione contrattuale di Bonaventura: "È un giocatore quasi di famiglia, è qui da molte stagioni. Quello che ci rende felici è che stia ritrovando la salute, è la terza partita consecutiva per lui. Per il resto ci sarà tempo di parlare. Piatek sul mercato a gennaio? Non è questa la nostra intenzione, abbiamo fiducia in lui, anche l'allenatore. Sta lavorando per la squadra, gli manca il gol, ma siamo convinti che possa dare molto alla squadra, per questo siamo soddisfatti".

Chiosa finale sulla possibilità di tesserare Ibrahimovic fin da subito: "È plausibile, anche se avrebbe poco senso perché è fermo da qualche settimana, avrebbe bisogno di recuperare la condizione. Per chiunque andrebbe considerato un acquisto a partire da gennaio. Caldara sta recuperando, ha giocato due partite con la Primavera. Non ha più problemi fisici, lo aspettiamo perché ci serve dopo l'infortunio di Duarte, adesso sta recuperando il ritmo partita".