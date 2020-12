Milan, Massara: "Vogliamo il primo posto. Il centrale? Attenti alle opportunità"

Nel pre partita della sfida di Europa League, Frederik Massara, ds del Milan, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Rossi è stato un grande giocatore, ha lasciato un ricordo splendido in questa società, è una grande perdita per il calcio mondiale e ci stringiamo ai suoi cari nel dolore. Per noi che abbiamo vissuto il mondiale ’82 è un eroe nazionale”.

Il Milan ha tanti giovani, non è facile capire i margini di crescita:

“Si vuole conservare un livello di competitività alto, stanno facendo bene e siamo contenti. Servono anche giocatori di esperienza che noi abbiamo, è un buon mix che ci sta dando soddisfazioni e stasera è una partita utile per loro e per cercare di raggiungere il primo posto”.

A volte il gioco prescinde dagli interpreti: come stimolate l’ambizione in un giovane di oggi?

“Sono cambiati i tempi, ma gli stimoli sono gli stessi. Tutti vogliono affermarsi in una big, il Milan trasferisce una storia obbligatoria che viene recepita. Le mura di Milanello hanno scritto la storia, sono uno stimolo che questi ragazzi hanno colto ed è una fortuna”.

Come si migliora questo Milan?

“Consolidando, la squadra e la struttura, cercando i tasselli che possono dare un contributo in più. Se ci saranno opportunità le prenderemo. Il mister sta facendo benissimo, l’identità è chiarissima, sta aiutando i ragazzi a dare il meglio, ci sta riuscendo in maniera egregia. Siamo fiduciosi, proveremo a fare meglio anche in Europa League, competizione in cui crediamo e che abbiamo combattuto per raggiungere. Abbiamo il dovere di andare avanti”.

Come prosegue la ricerca di un centrale?

“Questa è una ricerca che potrebbe proseguire, prosegue la ricerca di un’opportunità. Sarà un mercato particolare vista la crisi a livello mondiale, ci potrebbero essere occasioni. Cercheremo di essere pronti laddove ci sarà un’opportunità”.

La stupisce Hauge?

“É un ragazzo con grandi qualità ed è soprattutto sfacciato. Ha personalità, non ha paura, tenta dribbling difficili. Ha impattato benissimo, lo seguivamo da tempo ma ci interrogavamo sul fatto se fosse pronto. Mettendoci in difficoltà con il Bodo abbiamo capito fosse pronto, poi il lavoro del mister per farlo inserire, come tutti i giovani, è stato straordinario. Speriamo continui così, consapevoli debba crescere”.

Quando vi siederete a parlare con Ibra?

“E’ un tema da affrontare più avanti insieme a lui, come l’estate scors. Sta dando un contributo straordinario lo sta facendo con gioia, se vorrà troveremo una soluzione. Ne parleremo insieme come fatto in precedenza, ma dipenderà dal suo stato d'animo. Cercheremo di fargli venire qui la famiglia se sarà il caso".