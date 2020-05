Milan, Milenkovic per Paquetà: l'ipotesi di scambio che piace ai rossoneri

Il Milan potrebbe sfruttare i buoni rapporti con Fali Ramadani per provare ad arrivare a Nikola Milenkovic, centrale della Fiorentina. Nel caso in cui i viola dovessero farsi sotto per Paquetà l'idea dei rossoneri è quella di proporre uno scambio anche se molto dipenderà dalle valutazioni. Il club di Commisso però nel frattempo sta provando a rinnovare l'accordo col serbo visto anche l'interesse molto forte del Napoli per il difensore. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.