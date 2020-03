Milan, niente rinnovo per Biglia: l'addio dopo la scadenza in estate

Nessun rinnovo di contratto per Lucas Biglia, centrocampista in scadenza di contratto a giugno con il Milan. Il suo contratto da 3,5 milioni di euro non verrà ridiscusso, soprattutto perché nei tre anni passati in rossonero ha deluso le aspettative e perché non rientra assolutamente nei piani del club. Già l'estate scorsa e anche a gennaio i rossoneri avevano provato a cederlo, ma senza successo per mancanza di offerte. A riportarlo è Tuttosport.