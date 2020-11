Milan, niente vice-Ibra a gennaio: gli sforzi sul mercato saranno in difesa e a centrocampo

Secondo quanto riportato da Il Giornale, nonostante lo stop che terrà fuori Ibrahimovic almeno tre settimane, i rossoneri non cambiano idea sul fronte del mercato offensivo e a gennaio rivolgeranno le proprie attenzioni in entrata a un difensore e al massimo con un altro centrocampista. Niente vice-Ibra dunque, nemmeno tra gli svincolati. Ieri era circolata la voce di un interessamento per Mario Balotelli, ma si è trattato solo di una suggestione durata pochi istanti perché nessuno ha preso in considerazione un suo ritorno.