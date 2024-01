Milan, nome nuovo per la difesa: avviati i contatti per Tosin Adarabioyo del Fulham

Nome nuovo per la difesa del Milan. Si tratta, stando a quanto riportato da SkySport, di Tosin Adarabioyo, centrale classe 1997 attualmente in forza al Fulham. Il giocatore, cresciuto nel settore giovanile del Manchester City, è attualmente in scadenza di contratto con i Cottagers, ma i rossoneri cercheranno di anticiparne l'arrivo già in questa sessione. Contatti avviati fra le parti.

Sempre l'emittente satellitare riporta la notizia che nella giornata di domani è previsto a Milanello un summit di mercato con protagonisti Moncada, D'Ottavio e il tecnico Stefano Pioli.

Oltre a Adarabioyo i rossoneri per la retroguardia stanno seguendo Clement Lenglet, francese di proprietà del Barcellona attualmente in prestito all'Aston Villa, e Lilian Brassier del Brest.