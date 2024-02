Milan, casting aperto per il centrale: Lacroix per l'estate, tre le alternative

Nonostante quella che era una vera e propria ecatombe, con Stefano Pioli che si è ritrovato con un solo centrale difensivo disponibile e costretto a inventarsi Théo Hernandez in un ruolo non suo, il Milan nella finestra di mercato di gennaio si è limitato a richiamare Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal. Tuttavia per l'estate la situazione potrebbe cambiare.

LACROIX PER LUGLIO - Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport il club sta seguendo Maxence Lacroix, francese di 23 anni in forza al Wolfsburg. In Germania dall'estate del 2020, ha il contratto in scadenza nel 2025. Giocatore prestante (190 cm), garantirebbe forza fisica ma anche velocità. In questa prima parte di stagione ha raccolto 19 presenze in tutte le competizioni, segnando un gol.

LE ALTERNATIVE - Il club resta sempre vigile su Lilian Brassier del Brest, giocatore che sembrava vicino al trasferimento già a gennaio. Si tengono d'occhio anche Tosin Adarabioyo, 26enne del Fulham e il 25enne del Bournemouth, Lloyd Kelly. Per caratteristiche fisiche, tutti giocatori che si somigliano.

DUE GIOCATORI IN SCADENZA DI CONTRATTO - Allo stato attuale delle cose il Milan ha sei centrali difensivi, due di essi in scadenza di contratto, ossia Simon Kjaer e Mattia Caldara. E in estate dovrebbe rientrare Marco Pellegrino dal prestito alla Salernitana.