Milan, non solo Ibra: nell'incontro con Raiola si parlerà anche del rinnovo di Bonaventura

Durante il summit di mercato tra il Milan e Mino Raiola, che è in programma questa settimana, non si parlerà solo del futuro di Gigio Donnarumma e di Zlatan Ibrahimovic, ma anche di quello di Giacomo Bonaventura, il cui contratto scade al termine di questa stagione. Il suo addio sembrava certo, ma ora in via Aldo Rossi starebbero valutando la sua permanenza visto che Jack piace molto sia al tecnico Pioli che al dt Maldini. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.