La Fiorentina in Conference rinuncia a Bonaventura. Italiano: "Dobbiamo preservarlo"

C'è un'assenza di peso nella formazione ufficiale della Fiorentina che si appresta ad ospitare il Viktoria Plzen per la sfida di ritorno dei quarti di finale di Conference League (fischio d'inizio ore 18:45). Fuori infatti anche dalle panchine Giacomo Bonaventura, per il quale è stato fatale un problema alla caviglia acutizzatosi nelle ultime ore e che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca per la partita. A confermarlo anche lo stesso tecnico viola, Vincenzo Italiano, ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio: "Ha giocato con il Genoa con una caviglia un po’ gonfia. Non se la sente di rischiare, dunque non lo mettiamo in campo. Ci sono tante gare in arrivo, dobbiamo preservarlo".

Di seguito le formazioni ufficiali di Fiorentina-Viktoria Plzen.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti.

A disposizione: Christensen, Sottil, Lopez, Ikone, Infantino, Faraoni, Martinez Quarta, Duncan, Kayode, Comuzzo, Parisi, Barak.

Allenatore: Italiano.

Viktoria Plzen (3-4-2-1): Jedilicka; Hejda, Hranac, Jemelka; Cadu, Kalvach, Cerv, Kopic; Sulc, Vydra; Chory.

A disposizione: Tvrdon, Baier, Paluska, Kliment, Traore, Reznik, Mosquera, Dweh.

Allenatore: Koubek.