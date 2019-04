© foto di PhotoViews

Stando a quanto riferito da Repubblica, per il dopo Gattuso potrebbe spuntare anche un nome nuovo. Oltre ai papabili sarebbe in lizza anche un ex rossonero: Mark van Bommel, attuale tecnico del PSV. L'allenatore olandese sta facendo bene alla guida del club di Eindhoven, in un testa a testa per il campionato con l'Ajax. Van Bommel si è fatto notare soprattutto per la bravura nell'inserire calciatori giovani di prospettiva. Inoltre, ricordando il suo addio al Milan nel 2012, l'ex centrocampista disse che sarebbe tornato in rossonero come allenatore.