Secondo i media spagnoli e portoghesi, nel futuro di Radamel Falcao potrebbe esserci il Milan. Il colombiano non rinnoverà col Monaco, che vuole cederlo in estate per evitare di perderlo a zero l'estate successiva. I dirigenti milanisti avrebbero già mosso i primi passi anche se dipenderà molto dalle richieste del calciatore e quelle del club monegasco.