Milan, obiettivo Mariano Diaz: il Siviglia si allontana dall'attaccante

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalla Spagna arrivano notizie interessanti per quanto riguarda Mariano Diaz, uno degli ultimi obiettivi del Milan per l'attacco. Il giocatore piace al Siviglia ma, come riportato da Estadio Deportivo, gli andalusi si sono allontanati dal giocatore per via delle richieste economiche da parte del Real Madrid.