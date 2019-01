Le priorità sono a centrocampo e in attacco, ma il Milan potrebbe cominciare dalla difesa. Non quella di oggi, che è coperta in tutti i ruoli e ha ritrovato in Andrea Conti un «acquisto» da sfruttare dalla ripresa della stagione in avanti, ma da quella di domani, che potrebbe arricchirsi presto di un nome nuovo: Leroy Abanda, 18enne del Monaco, è molto vicino ai rossoneri. Mancino puro e dotato di un’ottima esplosività nello scatto, il francese era stato cercato dalla Juve e potrebbe sbarcare a Milanello a zero. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.