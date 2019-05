Milan, oggi Gazidis a Nyon: udienza con la UEFA

Ivan Gazidis si è recato oggi a Nyon per un'udienza con la UEFA, accompagnato dai legali che stanno seguendo la questione relativa al futuro del club di via Aldo Rossi per quel che riguarda le prossime competizioni europee. La qualificazione in Champions League è fondamentale per rientrare dal rosso di bilancio ma l'amministratore delegato rossonero sta cercando comunque un colloquio con la stessa UEFA. A riportarlo è Sky Sport.