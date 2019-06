© foto di J.M.Colomo

Come riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il Milan fa sul serio per Theo Hernandez. Il giocatore piace anche per i parametri economici dell’operazione. L’ingaggio sui 2 milioni di euro non è troppo elevato e il Real Madrid ha aperto nei giorni scorsi a un prestito. Un retroscena: il suo agente Quillon lavora da tempo per portarlo in Italia e lo aveva già proposto al Napoli.