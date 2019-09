Milan, Paquetà-Giampaolo: pace fatta e occhi puntati sul derby

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un colloquio semplice, poche parole per cancellare un equivoco che non è piaciuto a Casa Milan. Lucas Paquetà, dopo la story dove sbandierava con fierezza la bandiera brasiliana in seguito alle dichiarazioni di natura tecnico-tattica di Giampaolo, ha chiesto scusa al proprio allenatore difendendosi dicendo semplicemente che la frase utilizzata ("Brasiliano con orgoglio!") non era riferito alle parole del tecnico ma all'azione mostrata su Instagram. Dal canto suo, lo stesso Giampaolo si è voluto spiegare meglio dicendo al ragazzo di credere molto in lui e di aver parlato solo in ambito calcistico e non certo per offendere la sensibilità del proprio fantasista. Pace fatta, niente multa e derby in arrivo. Le polemiche non servono, anzi danneggiano la preparazione di una partita dal sapore di svolta. Tutti i protagonisti lo sanno bene e nessuno ha intenzione di ricamare sopra a questa vicenda. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.