Milan, Paquetà: "Posso dare di più. Trequartista è il ruolo che preferisco"

In ritiro col Brasile per preparare la prossima Copa America, il centrocampista del Milan Lucas Paquetá parla così dell'ex tecnico Gattuso e dei suoi primi mesi in Italia: "Lavorare con lui è stata un'esperienza meravigliosa, mi ha dato supporto totale e mi ha aiutato nell'adattamento alla Serie A. Quello che ha fatto in allenamento, nello spogliatoio, il modo in cui ti considera, è qualcosa d'indescrivibile. La Serie A? Volendo o no, il calcio in Italia è più tattico e si gioca di più senza palla. Ma con l'aiuto di Gattuso mi sono adattato bene capendo cosa volesse da me, qualcosa di diverso da diverso da ciò che facevo nel Flamengo, dove avevo altri compiti. Certo la posizione in cui gioco in Nazionale è quella che preferisco. In ogni caso, io so che posso dare di più, al Milan e al Brasile, e tenterò sempre di farlo. Sono felice di ciò che già sono, ma non mi basta".