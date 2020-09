Milan, Paquetà si allenerà a Milanello: i rossoneri attendono un'offerta dal Lione

Scelta tecnica. La mancata convocazione per il match di questa sera contro lo Shamrock Rovers è un segnale forte e chiaro. Lucas Paquetà è in uscita dal Milan. Il centrocampista brasiliano non prenderà parte alla trasferta di Europa League ma resterà a Milanello per allenarsi in attesa che ci siano sviluppi in fase di mercato.

In attesa del Lione - Le richieste per il giocatore non mancano. Il suo arrivo in rossonero costò alla società 38 milioni di euro e per non effettuare una minusvalenze occorrerà venderlo per non meno di 23 milioni (con quella cifra si andrebbe in pari mentre con 25 si otterrebbe una piccola plusvalenza. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il Milan attenderebbe un'offerta da parte del Lione - club interessato a lui - ma prima occorre che i francesi cedano uno fra Aouar e Reine-Adelaide.