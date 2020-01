© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quella messa in atto, secondo Tuttosport, è una strategia per andare al PSG: Lucas Paquetà conta i giorni che lo separano dall'addio al Milan, ma la cessione non è così semplice. Oggi il brasiliano è a bilancio per circa 29,5 milioni, cifra lontanissima dai venti offerti a Natale da Leonardo. L'ultima idea è uno scambio di prestiti tra i possibili esuberi del PSG - Paredes, Herrera e Draxler, restando al centrocampo -, peraltro tutti giocatori che possono essere utilissimi al 4-4-2.