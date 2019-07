Milan, pazza idea Modric. Rossoneri all'erta in attesa di uno spiraglio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sky Sport lancia una clamorosa possibilità di mercato che vede coinvolto il Milan e il Pallone d'Oro in carica, Luka Modric. Secondo l'emittente satellitare era infatti lui l'oggetto dell'incontro andato in scena stamani tra i dirigenti rossoneri e l'agente croato Vlado Lemic: qualora ci fosse la possibilità di tentare un affondo, il Milan non si farebbe trovare impreparato anche perché sarebbe il traino adatto per il nuovo progetto che lo vedrebbe anche nel ruolo di guida per i giovani. Il momento storico, proseguono dalla pay-tv, sarebbe anche quello adatto, quantomeno meglio rispetto all'assalto interista dello scorso anno, dato che dopo la vittoria del massimo premio calcistico individuale, il croato è arrivato a guadagnare 12 milioni di euro l'anno, forse troppi per un 34enne, se visti dal punto di vista del Real. Certo, per quanto riguarda il Milan lo scoglio più grande sarebbe appunto questo dell'ingaggio.