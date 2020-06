Milan, per Florentino Luis c'è anche l'ok di Rangnick. Si lavora per un prestito biennale

Il Milan non molla Florentino Luis, centrocampista centrale del Benfica e nuovo astro nascente del calcio portoghese. Il giocatore, nonostante la giovane età (20 anni) ha già proposte da mezza Europa. Come riportato da Sportmediaset, il club rossonero avrebbe già avuto l’ok per l’operazione anche da parte di Ralf Rangnick che potrebbe essere il nuovo allenatore. Il calciatore ha già una clausola rescissoria da top player, 120 milioni di euro. Anche per questo il Milan sta lavorando sull’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto. Magari della durata di due anni, al termine dei quali il club rossonero potrebbe riscattare il giocatore versando 50 milioni di euro.

