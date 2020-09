Milan, per il centrocampo si guarda in Francia ma prende corpo l'ipotesi Zambo-Anguissa

Occhi a centrocampo per il Milan. In attesa del debutto ufficiale lunedì sera in casa con il Bologna, i rossoneri vogliono provare a rinforzare la zona nevralgica del campo. Secondo quanto riporta Tuttosport, Bakayoko non sarebbe più un urgenza mentre i nomi per la mediana conducono in Francia con Soumaré del Lille, Sangaré o Manu Koné del Tolosa mentre nelle ultime ore, passando in Premier, prende quota l’ipotesi André Zambo-Anguissa del Fulham.