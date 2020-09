Milan, per la difesa spunta anche il nome di Tomiyasu del Bologna

Secondo quanto riportato da Tuttosport, per la difesa del Milan è spuntato il nome di Takehiro Tomiyasu, giocatore di proprietà del Bologna. Il direttore sportivo rossoblù, Riccardo Bigon, non ha parlato esplicitamente dell’interesse del Milan per il giapponese, ma di fatto non lo ha tolto dal mercato: "Non vorremmo procedere con le vendite - ha dichiarato - ma è chiaro che se dovessero arrivare delle offerte clamorose, saremmo costretti a valutarle".