© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Mehmet Zeki Celik nel mirino del Milan. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i rossoneri stanno valutando anche il profilo di Djibril Sidibé, 27enne francese ex Monaco da quesa stagione in prestito all’Everton. Il giocatore per il momento non è riuscito a imporsi in Inghilterra e, nel caso in cui non riuscisse a trovare spazio, potrebbe partire già a gennaio. In questo senso potrebbe rivelarsi vincente la destinazione Milan.