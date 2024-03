Milan, per Theo Hernandez servono almeno 100 milioni. Ma l'intenzione è blindarlo

Dalla Germania continua a filtrare un certo interesse del Bayern Monaco nei confronti di Theo Hernandez, che in estate avrà solamente due anni di contratto. Stando al Corriere dello Sport, il Milan non ha comunque nessuna intenzione di lasciar partire uno dei suoi campioni senza combattere: il terzino sinistro della Francia è tra i protagonisti assoluti della stagione del Milan e più in generale anno dopo anno è diventato tra i terzini più forti d’Europa. Proprio per questo il Bayern Monaco sarebbe pronto ad uno sforzo economico tale da mettere in difficoltà i rossoneri.

Per il Milan il valore di Theo è elevatissimo, e sicuramente non vorrebbe scendere sotto i cento milioni, una richiesta frutto di tanti aspetti. Si tratta di uno dei terzini più prolifici del panorama europeo, è ancora giovane (26 anni) e ha ancora due anni di contratto. I tedeschi però potrebbero tentare il giocatore con un ingaggio da 8-10 milioni di euro, l’unica arma che hanno per cercare di mettere in difficoltà il club rossonero. Nei mesi scorsi Theo aveva rifiutato anche tanti soldi da parte di società arabe.

Il Milan però sa già cosa fare per blindare il proprio gioiello e nel giro di qualche settimana proporrà al difensore il rinnovo del contratto con adeguamento salariale. Hernandez è legato al Milan fino al 30 giugno 2026 e percepisce 4,5 milioni di euro. Il Milan in estate potrebbe allungare il contratto di altri tre anni e aumentare la parte fissa, inserendo anche bonus facilmente raggiungibili.