Milan, per Tonali pronta l'offertona: 30 milioni più il prestito di Plizzari o Gabbia

Non è di oggi la passione sviluppata dal Milan per le qualità di Sandro Tonali, gioiellino del Brescia che in estate dovrebbe lasciare le Rondinelle. Secondo Tuttosport, il club rossonero avrebbe pronta l'offerta davvero generosa per sferrare l'assalto al talentuoso centrocampista: 30 milioni più il prestito di Matteo Gabbia o Alessandro Plizzari. Cellino però al momento chiede almeno 50 milioni.