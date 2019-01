Milan-Piatek, ci siamo. Col Genoa maxi operazione

Il Milan ha messo le mani su Piatek. Dopo il summit di ieri avvenuto nel pomeriggio tra le dirigenze di Genoa e Milan e i rappresentanti del giocatore, l'attaccante polacco è molto vicino al passaggio in rossonero, e sarà lui il sostituto di Gonzalo Higuain. Nell'incontro di ieri si sono gettate le basi per la realizzazione di una maxi operazione, che comprende non solo Piatek ma anche l'inserimento di Bertolacci e Halilovic, due elementi che non sono mai stati chiamati in causa da Gattuso in questi mesi. Bisogna però trovare l'intesa sulle cifre, perché Leonardo vorrebbe spendere meno di 40 milioni, e per questo ha inserito due contropartite nella proposta a Preziosi. Martedi dopo la sfida di campionato, si dovrebbe definire il tutto, e cosi il Milan potrebbe lasciar partire Higuain, promesso sposo del Chelsea di Sarri. Una girandola di operazioni che coinvolge il Milan, protagonista del mercato con l'arrivo di Paquetà e ora con Piatek, ma che potrebbe regalare ancora sorprese, perché Gattuso aspetta ancora un esterno d'attacco e un centrocampista per avere una squadra competitiva e lottare fino alla fine per l'obiettivo Champions.