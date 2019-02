© foto di www.imagephotoagency.it

Krzysztof Piatek, grande protagonista del successo del Milan a Bergamo, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita: "Credo in me stesso e so che segnerò molti gol, ma sei gol in cinque partite è un gran risultato, vedremo nelle prossime gare. La marcatura di Djimsiti era asfissiante, in questo momento faccio buoni movimenti, sono contento di aver segnato".