Milan, Piatek in gol ma la rete non cambia le strategie sul mercato

Una prova finalmente positiva. Krzysztof Piatek ha sfruttato la sua chance, segnando in contropiede il gol dell’1-0 con la SPAL e servendo l’assist a Castillejo per il raddoppio. Come riporta il Corriere della Sera, però, non basterà a convincere Boban e Maldini a cambiare strategia di mercato: se qualcuno porta 30 milioni, il Pistolero può partire.