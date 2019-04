Milan, Piatek: "Voglio segnare e arrivare in finale"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sarà lui a guidare l'attacco contro la Lazio e Krzysztof Piatek spera di riuscire a trascinare il Milan alla finale di Coppa Italia: il polacco, ai microfoni di Rai Sport non si nasconde ammettendo che l'obiettivo è quello di arrivare in fondo alla competizione: "Spero di essere pronto per segnare e per portare il Milan in finale di Coppa Italia. Mi aspetto una battaglia, la Lazio è una squadra forte ma lo è altrettanto il Milan: nella gara d'andata a Roma lo abbiamo dimostrato" sono state le sue parole.