© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Krzysztof Piatek ha parlato a Milan Tv dopo Atalanta-Milan: “Sono molto contento, sono un attaccante e vorrei segnare in ogni partita. Cinque gol in sei partite sono un grande score ma voglio continuare così e aiutare la squadra. Penso che questa squadra sia come una famiglia, quando sono arrivati tutti sono stati buoni con me, io mi trovo bene. Adesso segno e questo è importante. Noi lavoriamo duro in allenamento sui movimenti, per capire dove sono in campo. Penso che Gattuso mi dia fiducia, è un allenatore d’esperienza ed è stato un calciatore con grande esperienza. È una leggenda del Milan”