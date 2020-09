Milan, Pioli: "Colombo è una bella storia. Ibra? Ha vissuto la vicenda con la solita spavalderia"

Ospite di Sky, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato così della gara di stasera vinta contro il Bodo/Glimt: "Abbiamo creato tanto, abbiamo concesso troppo nell'ultima mezz'ora però, anche se sapevano di incontrare un avversario in forma che sta bene e che ha giocato molto più di noi. Noi eravamo in emergenza e abbiamo passato il turno, no nera facile".

Giornata particolare per voi:

"Sono stati due giorni particolari, la squadra merita i complimenti, non è stato semplice preparare questa partita, sappiamo cosa ci sta succedendo intorno. Con due positività era più semplice pensare ad altre cose, invece la squadra ha fatto bene".

Colombo, esordio con gol, una bella storia:

"Per lui e per il Settore Giovanile del Milan, vuol dire che sta producendo buoni risultati. E' un ragazzo con qualità, non è semplice trovare ragazzi così disponibili ed umili".

Come hai visto Ibrahimovic?

"Zlatan è Zlatan, ha vissuto questa vicenda con la sua solita spavalderia, stava bene, poi dopo non possiamo sapere quanto dovrà rimanere lontano dai campi. Adsso pensiamo a recuperare energie e cercare di chiudere questo piccolo ciclo al massimo per poi ripartire con più giocatori".

Quanto vi è mancato Ibrahimovic?

"E' il nostro campione, la squadra ha la sua identità ma cerca di sfruttare le caratteristiche di chi è in campo. Da allenatore più lo posso mettere in campo e meglio è".

Voto per Cahlanoglu stasera?

"Me le aspetto queste prove da lui, anche se non posso pretendere che segni due gol. Ha tutte le caratteristiche per essere un leader di questa squadra".