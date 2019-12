© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attacco a due punte era un feticcio del Milan di Berlusconi, sempre molto attento alla disposizione in campo della sua squadra. Oggi l'ex Cavaliere non è più alla guida dei rossoneri, ma il tema resta attuale. Il tecnico Stefano Pioli ha però escluso di mandare in campo i rossoneri con questo schema: "In questo momento no. Gli esterni e i centrocampisti sono punti di forza. Non mi impunto poi se la squadra non ottiene i risultati che ci si aspetta".