Milan, Pioli: "Maldini ha affrontato il virus da campione, felice che la situazione si sia risolta"

Intervenuto in una videochat con il canale ufficiale della società, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha commentato: "Della routine di tutti i giorni mi manca tutto. Ci manca la nostra quotidianità, di stare nello spogliatoio con i collaboratori e i giocatori, allenarsi. Però sto trovando il modo di far passare le giornate con tante cose da fare o da vedere: io musica tutto il giorno perchè la musica mi rende più felice".

La positività di Paolo Maldini.

"Io sapevo delle condizioni di Paolo, sapevo avesse l'influenza e non era stato presente per questo motivo. Con lui ci sentiamo quasi quotidianamente ma lui sta dimostrando di essere un campione anche in questa situazione perchè l'ha affrontata con grande forza, con la voglia di combattere e di superare questo momento. Sia lui che Daniel. Sono contento che la situazione si stia risolvendo nel modo migliore".

Ganz è stato un suo giocatore.

"Sì. E' stato l'acquisto dell'ultimo minuto del mio direttore sportivo. Maurizio è arrivato a Modena verso la fine della sua carriera ma la sua qualità era superiore superiore alla media della categoria".

Scirea e Borgonovo?

"Tre ragazzi splendidi. Gaetano era capitano della Juventus di Platini, Boniek, Rossi, Tardelli e Cabrini. Io ero arrivato dal Parma, dalla Serie C, e Gaetano da grande capitano mi prese sotto la sua ala. Aveva un'intelligenza, un rispetto e una passione incredibile per quello che faceva. Io ero spesso a mangiare a casa sua da Mariella e Riccardo che era piccolo. Gaetano è stato qualcosa di speciale. Borgonovo era un ragazzo sempre felice e pronto alla battuta. Sono state delle persone che mi hanno lasciato qualcosa e mi hanno anche migliorato".

I medici e gli infermieri?

"Sono i nostri eroi, i nostri angeli custodi. Stanno mettendo tutto per cercare di aiutare tutti a superare questo momento difficilissimo. Li abbracciamo con tanto calore e tanta riconoscenza per quello che stanno facendo per noi".

L'importanza di stare a casa.

"Stare a casa significa salvare vite. E' chiaro che noi siamo tra quelli ancora fortunati che possono stare a casa con le proprie famiglie. E' una prova di responsabilità, di senso civico e rispetto per tutti noi e i nostri concittadini. Stiamo a casa e facciamolo con la giusta serenità".