Milan, Pioli: "Non esiste un caso Piatek. Leao non è un centravanti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Non esiste un caso Piatek". In conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna, l'allenatore del Milan, Stefano Pioli ha parlato delle difficoltà del centravanti polacco. E della possibilità che domani sia in campo dal primo minuto: "Se giocherà domani è perché lo riterrò funzionale alla partitta. Se tireremo in porta come abbiamo fatto a Parma vorrà dire che abbiamo interpretato bene la partita. Poi ognuno ha le sue peculiarità: Leao per esempio non è un centravanti ma una punta di movimento, non riempie bene l'area ma i suoi compagni sono entrati bene dentro. L'importante è che le caratteristiche siano complementari, che la squadra giochi da squadra. Visto che non abbiamo né Messi né Cristiano Ronaldo, è il gioco di squadra che può far andare bene il Milan".