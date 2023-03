Milan, Pioli: "Potevamo fare meglio, è mancata anche fortuna. Giroud? Non era brillante"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, dopo il pareggio con la Salernitana è intervenuto al microfono di DAZN: "Si poteva giocare a un livello superiore, abbiamo subito gol che era evitabile. Questo con più attenzione era un gol che si poteva evitare, potevamo fare meglio. Non siamo stati neanche fortunati, ma potevamo fare meglio senz'altro. Viste le scelte di Sousa, sapevamo che la Salernitana avrebbe puntato sulle ripartenze, ma l'abbiamo gestita bene come situazione. Sul gol dovevamo essere più compatti, appena abbiamo mollato abbiamo preso gol. Dopo siamo stati più frenetici e non abbiamo avuto neanche un aiuto per una situazione più favorevole in area".

Perché ha sostituito Giroud così presto, all'ora di gioco?

"Secondo me non era brillante. Ha fatto un bel gol ma non una grandissima prestazione, avevamo tre attaccanti pronti in panchina e pensavo potessero incidere di più".

Può cambiare ancora difensivamente la squadra?

"Si può essere solidi e compatti sia giocando a tre che a quattro, è questione di disponibilità di tutti i giocatori e collaborazione. Dipenderà dalle caratteristiche, dagli avversari e da come staremo noi. Dobbiamo essere una squadra corta in tutte le fasi di gioco".