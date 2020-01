© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ante Rebic, dopo la grande prestazione contro l'Udinese, può partire titolare contro il Brescia? A questa domanda ha provato a rispondere il tecnico rossonero Steano Pioli alla vigilia della gara con le Rondinelle: "Se la può giocare, ho tante possibilità in questo momento. Dipende tutto dall'atteggiamento dei giocatori, perché se lavori con convinzione e orgoglio, poi quando vieni chiamato in causa devi fare bene. Io ho fatto le mie scelte per dare maggiori garanzie alla squadra. Molte volte i cambi ti fanno vincere le partite, tutti devono dare il massimo. Vogliamo fare un girone di ritorno diverso e questo è l'atteggiamento giusto".