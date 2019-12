Milan, Pioli: "Spero che ci sia Miha. Da lunedì tornerò a tifare Bologna"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sfida al passato per Stefano Pioli, allenatore del Milan che ritrova il Bologna. E affronta Sinisa Mihajlovic, col dubbio legato alla presenza del tecnico rossoblù in panchina: "So benissimo che il Bologna è più forte quando c'è Sinisa, mi auguro di poterlo affrontare e salutare domani. Da questa estate tifo per il Bologna, perché lui ha affrontato questa situazione con grandissima determinazione, è un esempio da questo punto di vista. Tifo Bologna anche per come la società si è comportata nei suoi confronti e per come la città si è stretta attorno a un allenatore che sta vivendo un momento delicato. Non avevo dubbi perché ho lavorato a Bologna e ho ottimi ricordi. Da lunedì sera tornerà a tifare Bologna. E sarei contentissimo di poter abbracciare Sinisa Mihajlovic".