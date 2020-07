Milan, Pioli su Donnarumma: "Non si esalta e non si deprime: gli errori lo renderanno più forte"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Parma ha parlato anche di Gianluigi Donnarumma. "La capacità più importante di Gigio è l'equilibrio. Lui non si esalta e non si deprime, ma per me non ha responsabilità sui due gol di Napoli. Prima aveva fatto due parate eccezionali, e il suo rendimento è altissimo quest'anno. Sono esperienze che lo aiuteranno a diventare ancora più forte, anche mentalmente. Sta diventando un giocatore di grande spessore caratteriale".