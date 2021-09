Milan, Pioli su Leao: "È già un nostro punto di forza. Deve essere più efficace in zona gol"

Intervenuto a DAZN nel post partita di Milan-Lazio, mister Pioli ha parlato così della prestazione di Rafael Leao: "Leao è già un punto di forza per il Milan per quello che sta facendo. Rafa ha solo 22 anni ed è al terzo campionato in Italia e deve diventare più efficace in zona conclusiva. Il bello di allenare giocatori come lui e Rebic è che hanno caratteristiche diverse ma manteniamo equilibrio. Hanno grande spirito di sacrificio e capacità di adattamento e questo serve per prsoeguire su questa strada"