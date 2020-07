Milan, Pioli sul mercato: "La società è già al lavoro, ci aspettiamo innesti di talento"

Ai microfoni di Stefano Pioli, allenatore del Milan, parla alla vigilia della sfida contro il Cagliari. Il tecnico analizza brevemente le aspettative per la gara contro i sardi ma si proietta velocemente anche su quello che avverrà il prossimo anno: "È una vigilia particolare, sappiamo di non poter cambiare il nostro sesto posto in classifica, sappiamo però di poter fare ancora più punti mettendo la miglior formazione col Cagliari. Poi ci sarà un rompete le righe assolutamente necessario, ma sarà uno staccare così veloce che non potremo dimenticare quanto fatto in questi ultimi mesi. E' stato un peccato non poter condividere coi tifosi gli ultimi successi, contro le grandi squadre non eravamo riusciti a dare quello che dovevano e loro ci sono stati sempre vicini. Sono convinto che ci toglieremo delle soddisfazioni anche nella prossima stagione e le daremo anche ai tifosi. La formazione? Non la so ancora, è importante l'allenamenti di oggi, devo sincerarmi che la condizione dei giocatori possa permettermi di fare determinate scelte".

Un profilo alla Tonali, potrebbe essere interessante per voi o servono giocatori di esperienza?

"Credo che al Milan i giocatori di talento servono sempre, giovani o meno non è molto rilevante. Abbiamo intenzione di fare qualche innesto che possa migliorare il nostro organico, non credo che la squadra abbia bisogno di tantissimi acquisti, so che la società sta già lavorando e che la proprietà vuole investire. Ci aspettiamo di essere ancor più competitivi dal 24 agosto".