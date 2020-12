Milan, Pioli torna in panchina. Col Celtic per il primo obiettivo stagionale

Il Milan proverà a chiudere la pratica qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League già questa sera contro il Celtic. Servirà la vittoria con gli scozzesi e contemporaneamente il successo del Lille contro lo Sparta Praga. E dopo aver ottenuto solamente un punto nei due match contro i francesi, stasera il Milan vorrà tornare a vincere in casa per dare un forte impulso alla qualificazione e centrare il primo obiettivo stagionale. La squadra sarà guidata da Stefano Pioli, tornato ad allenare il gruppo dopo 18 giorni di isolamento: “Mi è mancato tanto il quotidiano. Sono stati 18 giorni lunghi. Quando mi hanno comunicato la negatività ho fatto fatica a prender sonno, perchè non vedevo l'ora di tornare, ero davvero molto emozionato”, ha confessato Pioli. “Devo dire grazie al club, perchè hanno migliorato velocemente tutte le tecnologie per poter lavorare a distanza, grazie a tutti i tifosi che mi hanno sostenuto e supportato in questo momento particolare, un grazie immenso alla squadra perchè mi ha reso orgoglioso e grazie a chi mi ha sostituito”. Sarà un Milan rivoluzionato rispetto all’ultima versione vista in campionato con la Fiorentina, ma solitamente Pioli tende ad alternare almeno 5 giocatori tra coppa e serie A. Stasera a San Siro potrebbe scendere in campo la seguente formazione: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Krunic, Castillejo, Calhanoglu, Hauge, Rebic. Ancora non saranno a disposizione sia Leao che Ibrahimovic, probabilmente in campo il 13 dicembre contro il Parma. Anche se la speranza è recuperare almeno uno dei due per il match di domenica contro la Samp.