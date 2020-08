Milan, piste calde: apertura Chelsea per Baka, aggiornamenti su Florentino

Trattative in corso anche per il Milan, nonostante l’apparente immobilismo dettato più da esigenze economiche che dalla volontà di Massara, sempre molto attivo nel reperimento di calciatori utili alla causa di Pioli. Per la linea mediana il nome in cima alla lista è quello di Bakayoko, con l’apertura del Chelsea ad una cessione in prestito con diritto di riscatto. Stessa formula che in rossoneri hanno in programma di chiedere al Benfica per Florentino, scavalcato nelle gerarchie dal francese ma ancora oggetto di valutazioni e potenziali incontri. Sul portoghese si registra una proposta analoga da parte del Fulham: si attende il potenziale rilancio rossonero. In seguito sarà tempo di comprendere le possibilità legate all’esterno destro di difesa, con Aurier che si allontana, e del vice Theo Hernandez. Ovviamente in attesa di stabilire il futuro di figure in uscita come per esempio Calabria che ha offerte dalla Spagna e potrebbe cambiare aria. Sul sfondo resta la questione Ibrahimovic: l’ok dello svedese non è in discussione, le tempistiche sono nelle mani di Raiola, sia per il discorso legato all’ingaggio sia per le ambizioni che i rossoneri mostreranno in vista della stagione che è già pronta per prendere il via.