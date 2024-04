TMW Milan, possibile il ritorno di Vranckx? In scadenza fra 12 mesi, piace ad altri due club

Il Milan sta monitorando la situazione di Aster Vranckx, centrocampista che è già stato un anno fa in rossonero, senza però essere riscattato. Era arrivato in prestito oneroso per due milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a dodici milioni, ma l'intenzione del Wolfsburg di non fare sconti aveva prevalso sulla sua possibile permanenza. Il suo nome era tornato di moda a fine novembre, quando sembrava che i rossoneri potessero inserire un centrocampista in più, salvo poi decidere di non toccare l'intelaiatura, preferendo inserire Terracciano in grado di giocare in più ruoli.

Ora però la situazione appare differente. A giugno sarà a dodici mesi dalla scadenza a parametro zero e ha ancora ventun anni, oltre a una discreta esperienza internazionale. In questo periodo sta giocando poco nel Wolfsburg proprio a causa della scadenza, con l'intenzione di non rinnovare il contratto, ma dovrebbe essere convocato con il Belgio per gli Europei in Germania, considerato che Domenico Tedesco lo tiene in grande considerazione, avendo giocato contro Irlanda e Inghilterra nelle ultime uscite.

Il Milan però non è l'unica squadra a osservare con attenzione l'evoluzione del centrocampista belga. Nelle ultime settimane si è parlato anche di Lazio e Napoli, proprio perché il giocatore può essere un'occasione a un anno dalla scadenza e con il Wolfsburg che ha intenzione di cederlo.