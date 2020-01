© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La visita della scorsa settimana di Agustin Jimenez a Casa Milan non è passata inosservata. Tuttosport parla di una possibile offerta da 15 milioni di euro da parte del Milan per Matias Zaracho, attaccante del Racing Avellaneda e assistito proprio dall'agente di De Paul e Correa, ma solo in caso di cessioni eccellenti. La clausola rescissoria è fissata a 22.