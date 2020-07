Milan, possibile rinnovo e prolungamento del prestito per Rebic: la strategia rossonera

Il Milan vuole trattenere Ante Rebic e domani è previsto un appuntamento telefonico con l'Eintracht Francoforte per aggiornarsi dopo gli incontri dei giorni passati con Fali Ramadani, procuratore del croato. Visto il valore diverso degli ammortamenti tra Rebic e André Silva, ovvero l'altro giocatore coinvolto nel potenziale affare, è probabile che il prestito venga rinnovato di un altro anno, fino al 2022, con prolungamento contrattuale fino al 2023, così da poter dare vita a uno scambio a prezzi più abbordabili. Difficile dunque che nelle prossime settimane si arrivi a uno scambio a titolo definitivo, che non sarebbe conveniente per nessuna delle parti in causa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.