© foto di Federico Gaetano

Un incontro per parlare del futuro. Secondo quanto riportato da Sky in giornata ci sarà un summit fra il Milan e l'entourage di Diego Laxalt. L'esterno uruguaiano vorrebbe rimanere al Milan, ma l'arrivo di Theo Hernandez complica le cose. Il Milan vorrebbe che Laxalt valutasse le offerte che sono arrivate, fra cui quella dello Zenit, club che già in passato era stato vicino ad acquistare l'ex Genoa.